Bergama Ilgındere Mahallesi'nde orman yangını çıktı, müdahale ediyor

20 Haziran 2024 19:01 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 19:00

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 Haziran saat 13.57 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 20 Haziran saat 13.57 sıralarında çıkan yangına müdahaleler devam ediyor

Bergama Ilgındere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BERGAMA'DA YANGININ NEDENİ BELLİ Mİ?

Bergama Ilgındere Mahallesi'nde başlayan orman yangınının nedeni henüz belirlenemedi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemelere devam ediyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI NASIL SÜRÜYOR?

Orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına helikopter ve uçaklarla havadan, itfaiye araçları ve orman işçileriyle karadan müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcanıyor.