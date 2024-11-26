Berkay Özcan’ın neden kadro dışı bırakıldığı araştırılıyor
Başakşehir'in önemli orta saha oyuncularından Berkay Özcan takım tarafından kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılma sebebi ise merak konusu oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde Petrocub ile oynayacakları maç öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
BERKAY ÖZCAN NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDI?
Toplantıda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Çağdaş Atan, Berkay Özcan’ın yönetim tarafından kadro dışı bırakıldığını dile getirdi.
Tecrübeli teknik adam, “Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar." ifadelerini kullandı.
BERKAY ÖZCAN KİMDİR?
Berkay Özcan, 15 Şubat 1998 tarihinde Almanya'da doğdu.
Millî futbolcu, profesyonel kariyerine VfB Stuttgart kulübünde başladı.
Orta sahada forma giyen tecrübeli oyuncu, 1,80 boya sahiptir ve sağ ayağını kullanmaktadır.