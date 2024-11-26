Berkay Özcan’ın neden kadro dışı bırakıldığı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Kasım 2024 17:45 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 18:13

Başakşehir'in önemli orta saha oyuncularından Berkay Özcan takım tarafından kadro dışı bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun kadro dışı bırakılma sebebi ise merak konusu oldu.