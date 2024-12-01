Berke Özer kimdir? Galatasaray maçında rekor kırdı

01 Aralık 2024 22:58 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:25

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2-2 sona eren Galatasaray Eyüpspor maçına kaleci Berke Özer Süper Lig'de sezonun kurtarış rekorunu da kırdı.

Lider Galatasaray​, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında evinde Arda Turan​'ın çalıştırdığı Eyüpspor​ ile 2-2 berabere kaldı.

BERKE ÖZER MAÇA DAMGA VURDU

Eyüpspor’un 24 yaşındaki kalecisi maçta 12 kurtarış yaptı.

Berke Özer, kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı oynarken bu sezon Süper Lig'de de bir maçta en fazla kurtarış yapma rekorunu kırdı.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir’de doğdu.

Özer, Türkiye U15, U16, U17, U18, U19 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydi.

1,91 cm boyundaki oyuncu en son Ümraniyespor’dan Eyüpspor’a transfer olmuştur.