Eyüpspor kalecisi Berke Özer maç sonu açıklama yaptı! 'Yanlış söylemler oldu'

01 Aralık 2024 21:56 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:05

Galatasaray-Eyüpspor maçının kahramanı olan kaleci Berke Özer, maç sonu açıklamalarda bulundu. Maçtan önceki söylemleri belirten Berke Özer, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Eyüpspor maçının kahramanı olan Berke Özer maç sonu açıklamalarda bulundu. Özer yaptığı açıklamada, "1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik" dedi.

"MAÇTAN ÖNCE YANLIŞ SÖYLEMLER OLDU"

Maçtan önceki söylemleri belirten Berke Özer, "Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor​'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki en iyi performans olup olmadığına dair soruya Berke Özer, "Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk" cevabını verdi.