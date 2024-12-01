Okan Buruk maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a isyan etti!
Trendyol Süper Lig'in 14.hafta maçında Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk'tan karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki geldi.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında lider Galatasaray ile Eyüpspor karşılaştı. Rams Park'taki maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birlikte futbolcular ve sarı-kırmızılı taraftarlar maç esnasında hakem Oğuzhan Çakır'ın performansına zaman zaman tepki gösterdi.
"1.LİGDE MAÇ YÖNETİRSİN"
Okan Buruk'un maç sonunda Oğuzhan Çakır'a yönelik tepkisi ön plana çıktı. Sporx'in haberine göre; Okan Buruk'un maç içerisinde Oğuzhan Çakır'a "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" dediği aktarıldı.
Okan Buruk son düdük sonrası Oğuzhan Çakır'a yönelik tepkisini sürdürdü. Galatasaray taraftarlarının, Oğuzhan Çakır'ı ıslıkladığı anlarda tünele doğru yönelen Okan Buruk tribündeki taraftarlara, "Bağırın" işaretinde bulundu.
Belki ondan hakem olmazda ama senden kesinlikle kaliteli bir adam çıkmaz senden adam olmaz