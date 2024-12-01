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Edoardo Bove kalp krizi geçirdi! Fiorentina - İnter maçı ertelendi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 20:50 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 22:29
Edoardo Bove kalp krizi geçirdi! Fiorentina - İnter maçı ertelendi

Serie A'da oynanan Fiorentina - Inter maçında ev sahibi takımın futbolcusu Edoardo Bove'un fenalaşması sonrası karşılaşma tatil edildi.

İtalya Serie A​ 14. hafta maçında Fiorentina​ evinde İnter​ ile karşılaştı. Maçın 16. dakikasında ev sahibi takımın futbolcusu Edoardo Bove, saha içinde bir anda yere yığıldı.

Edoardo Bove'un yerde kalmasının ardından iki takım futbolcuları bir anda sağlık görevlilerini oyun alanına çağırdı. Futbolcuların büyük panik yaşadığı gözlemlendi. Bove'un etrafında futbolcular ve görevliler tarafından bir çember oluşturuldu. Edoardo Bove ardından ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Sahadan.com - Eduardo Bove hastaneye kaldırıldı, maç tatil edildi

MAÇ TATİL EDİLDİ

Ambulansın sahaya girmesiyle hastaneye götürülen Edoardo Bove'un sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Maçın hakemi Edoardo Bove'un yaşadığı şoke eden olay sonrası müsabakayı tatil etti.

Edoardo Bove - Spielerprofil 24/25 | Transfermarkt

SEZON KARNESİ

Fiorentina forması giyen Bove, bu sezon mor-beyazlı forma ile 14 maça çıkarken 1 gol 3 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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