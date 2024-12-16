Beşiktaş - Adana Demirspor maçında kimler eksik? Kart cezalısı ve sakat olan oyuncular

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:57

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Sakatlıkları süren ve kart sınırında olan oyuncular ise taraftarın gündeminde. Müsabaka bu akşam 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor​, Beşiktaş​'ı konuk edecek. Bugün oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala muhtemel ilk 11 kadrosu gündeme geldi. Siyah beyazlı ekipte sakatlıklar ve kart sınırında olan oyuncular bulunuyor. BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK? Bu akşam oynanacak olan müsabakada Milot Rashica​, Gabriel Paulista​ ve Ciro Immobile​ sakatlıkları nedeniyle takımının yanında olmayacak. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Gedson Fernandes, kart cezalısı olduğundan dolayı bugün forma giyemeyecek. Rashica'nın sakatlığı sonrası yapılan açıklama şöyle oldu: "Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." IMMOBİLE ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI, SAKAT MI? Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sakatlanan Immobile, tedavisinin devam etmesi sebebiyle bu akşam forma giymeyecek. Yıldız golcünün tedavisinin sonlanmasının ardından forma giymesi bekleniyor. BJK - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU Adana Demirspor maçının kamp kadrosunu Beşiktaş şöyle duyurdu: Mert Günok, Joao Mario, Ersin Destanoğlu, Yakup Arda Kılıç, Göktuğ Baytekin, Bakhtiyor Zainutdinov, Jonas Svensson, Ernest Muçi, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Cher Ndour, Semih Kılıçsoy, Can Keleş, Felix Uduokhai, Serkan Emrecan Terzi, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu. Müsabakanın ilk 11 kadrosu maça kısa süre kala açıklanırken muhtemel 11 şöyle: Adana Demirspor: Eren, Manev, Abdulsamet, Tolga, Yusuf, Tayfun, İzzet, Maestro, Yusuf, Ali, Arda Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Salih, Rafa Silva, Chamberlain, Muci, Semih İlgili Haberler Beşiktaş'ta korkunç ölüm! Otobüs durağına yanaşan araç kadını hayattan kopardı Cenk Tosun geri dönüş kararı aldı! Fenerbahçe defterini kapatıyor