Beşiktaş-Alanyaspor maçı hakeminin kim olduğu belli oldu! Cihan Aydın'ın yönettiği Beşiktaş maçları

20 Aralık 2024 14:35 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:22

Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. TFF tarafından Beşiktaş-Alanyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Taraftarlar tarafından Cihan Aydın'ın yönettiği Beşiktaş maçları merak ediliyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 17. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının hakeminin kim olduğu ve istatistikleri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan listeye göre Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Murat Altan yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi görev alacak.

HAKEM CİHAN AYDIN KİMDİR, YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2015-2019 yılları arasında TFF 3. Lig'de maç yönetmeye başlayan deneyimli hakem 2018 yılında 1. Lig'de karşılaşmalarında görev almaya başladı.

Süper Lig'de ise ilk kez 2019 yılında görev alırken ilk karşılaşmasını ise 2022 yılında yönetti.

Cihan Aydın, Beşiktaş'ın ise bu zamana kadar sadece 2 karşılaşmasında görev aldı.

Deneyimli hakemin bu karşılaşmalardaki istatistikleri ise şöyle: