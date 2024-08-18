Beşiktaş Antalyaspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak karnesi

18 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 15:52

Yeni sezona yaptığı transferler ile hızlı bir başlangıç yapan ve ilk maçlarında istediği sonucu elde eden Beşiktaş, Antalyaspor ile bugün karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

BEŞİKTAŞ-ANTALYASPOR MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak.

ONUR ÖZÜTOPRAK'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Deneyimli hakem Onur Özütoprak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın dört maçında VAR koltuğunda oturdu.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 tane de mağlubiyet aldı.

Beşiktaş bu karşılaşmalarda sadece 9 sarı kart görürken rakipleri ise toplamda 10 sarı kart aldı.

Onur Öztoprak'ın VAR koltuğunda oturduğu Beşiktaş maçları ve tarihleri ise şöyle: