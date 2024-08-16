Beşiktaş'a Ernest Muçi piyangosu! İngilizler kesenin ağzını açtı

16 Ağustos 2024 10:07 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un ilk 11'de forma şansı vermediği Ernest Muçi ile yolların ayrılması bekleniyor.

ERNEST MUÇİ İÇİN 15 MİLYON EURO!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Aston Villa, Ernest Muçi için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübünün bu transferi 15 milyon Euro maliyetle tamamlamayı hedeflediği öne sürüldü.

ASTON VİLLA'YA 2 MAÇTA 3 GOL ATMIŞTI

Arnavut futbolcu, Legia Varşova forması giyerken Konferans Ligi'nde Aston Villa'ya karşı iki maçta 3 gol atmıştı. İngiliz takımının Muçi'ye ilgisinin o günden beri devam ettiği ifade edildi.

SUUDİ EKİPLERİ DE PEŞİNDE

23 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Suudi Arabistan'dan da teklif geldiği belirtildi.

Hem Beşiktaş'ın hem de Muçi'nin teklifleri değerlendirdiği, birkaç gün içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşanabileceği kaydedildi.

SÜPER KUPA MAÇINDA SONRADA OYUNA GİRDİ

Rafa Silva'nın transferi ile birlikte forma şansı azalan Arnavut yıldız, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde sonradan oyuna dahil olmuş, Süper Lig'in ilk maçında ise Samsunspor karşısında süre alamamıştı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞME BULUNUYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya satın aldığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıkarken 4 gol attı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında gösterilen Arnavut oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.