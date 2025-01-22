Beşiktaş-Athletic Bilbao maç kadrosu, ilk 11'ler! Ole Gunnar Solskjaer ilk maçı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 10:34 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 10:54

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda karşılaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş ile ilk maçına çıkıyor.

Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 1,5 senelik anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam siyah-beyazlılarla bugün ilk karşılaşmasına Avrupa'da çıkacak. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının maç kadrosu ve ilk 11'leri merak ediliyor. BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇ KADROSU Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlılarda çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatan Necip Uysal, Gabriel Paulista (Tendon Yırtığı), Tayyip Talha Sanuç (Tendon Yırtığı) ve Emrecan Terzi (Bilek Sakatlığı) Athletic Bilbao maçında forma giymeyecek. İspanya ekibinde ise sadece Oihan Sancet'in sakatlığı bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu Athletic Bilbao'nun bu sezon kilit isimleri arasında yer alıyor. Bilek burkulması yaşayan genç futbolcu kamp kadrosunda yer almadı. Athletic Bilbao'nun kamp kadrosu ise şöyle: Unai Simon, Agırrezabala, Santos, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yeray, Vesga, Berenguer, Williams, Williams JR, A.Djalo, Guruzeta, Nunez, I Leukue, Ruiz de Galarreta, Yuri, de Marcos, MArton, Unaı G., Nico Serrand, Jauregizar, Prados, Canales, Adama BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İLK 11 Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi, Ciro Immobile Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz, de Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO HANGİ KANALDA? Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması bugün TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler şifresiz ve ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması bugün (22 Ocak 2025 Çarşamba) saat 18:30'da başlayacak. Karşılaşmayı açıklanan bilgilere göre Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek. Yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. İlgili Haberler Ole Gunnar Solskajer onay verdi! Beşiktaş eski oyuncusu için harekete geçti Athletic Bilbao hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek