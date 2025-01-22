Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakeminin kim olacağı duyuruldu! Julian Weinberger nereli?

22 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:50

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.

Temsilcimiz Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi​'nde Athletic Bilbao​ ile karşı karşıya gelecek.

28. sırada yer alan siyah-beyazlıların üst tura geçme ihtimallerini arttırmak için karşılaşmadan kesin puan almaları gerekiyor.

Athletic Bilbao ise namağlup bir şekilde Lazio'nun hemen arkasından ikinci sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasında Avusturya​ Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger görev alacak.

Weinberger'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO HAKEMİ JULİAN WEİNBERGER İSTATİSTİKLERİ

19 yaşındaki hakem Julian Weinberger, Türk takımlarının kariyeri boyunca 2 maçında görev aldı.

Türkiye U17 takımının 2018 yılında oynadığı İtalya U17 maçını yönetti. Bu karşılaşmada U17 takımımız 2-0 yenilgi aldı ve 3 sarı kart gördü.

Diğer görev aldığı karşılaşma ise 17.08.2023 tarihinde Beşiktaş-Neftçi PFK maçı oldu. Bu maçta Beşiktaş​ rakibini 2:1 mağlup etti ve hiç kart görmedi.