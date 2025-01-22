Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakeminin kim olacağı duyuruldu! Julian Weinberger nereli?
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
Temsilcimiz Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
28. sırada yer alan siyah-beyazlıların üst tura geçme ihtimallerini arttırmak için karşılaşmadan kesin puan almaları gerekiyor.
Athletic Bilbao ise namağlup bir şekilde Lazio'nun hemen arkasından ikinci sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇININ HAKEMİ KİM?
UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasında Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger görev alacak.
Weinberger'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO HAKEMİ JULİAN WEİNBERGER İSTATİSTİKLERİ
19 yaşındaki hakem Julian Weinberger, Türk takımlarının kariyeri boyunca 2 maçında görev aldı.
Türkiye U17 takımının 2018 yılında oynadığı İtalya U17 maçını yönetti. Bu karşılaşmada U17 takımımız 2-0 yenilgi aldı ve 3 sarı kart gördü.
Diğer görev aldığı karşılaşma ise 17.08.2023 tarihinde Beşiktaş-Neftçi PFK maçı oldu. Bu maçta Beşiktaş rakibini 2:1 mağlup etti ve hiç kart görmedi.