Beşiktaş Athletic Bilbao'ya yenilirse ne olur? Avrupa Ligi'nden elenip elenmeyeceği merak edildi
UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün Beşiktaş kendi evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao karşısında yenilmesi veya berabere kalması durumunda ne olacağı ve Avrupa Ligi'nden elenip elenmeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş eğer Athletic Bilbao karşılaşmasından puan alamazsa ilk 24 şansı büyük tehlikeye girecek.
Temsilcimiz Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, 6 puanla ligde 28. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 16 puan ile namağlup bir şekilde 2. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlıların karşılaşmadan puan almaması durumunda olabilecek senaryolar merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO'YA YENİLİRSE NE OLUR, ELENECEK Mİ?
Beşiktaş'ın Athletic Bilbao karşılaşmasında mağlubiyet ile ayrılması sonucunda ilk 24'e girme ümidi Twente deplasmanına kalacak.
30 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak Twente karşılaşmasında siyah-beyazlıların kesin olarak 3 puan alması gecek.
Beşiktaş, Twente maçında 3 puan alsa bile play-off turuna kalma ihtimali yüzde 35 olacak.
Bu durumda siyah-beyazlıların rakiplerinin performansı belirleyici faktör olacak.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?
Beşiktaş, Athletic Bilbao maçında berabere kalırsa 1 puan alarak, toplam puanını 7'ye yükseltecek.
Beşiktaş'ın yine ilk 24'e kalması için ise Twente maçında net bir 3 puan alması gerecek.
Siyah-beyazlılar Twente karşılaşmasında 3 puanı alırsa toplam 10 puana ulaşacak ve yüzde 93 ihtimalle play-off oynamaya hak kazanacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE İLK 24 ŞANSI
Beşiktaş'ın Avrupa'da bir üst tura yükselmesinin en garanti yolu hem Twente hem de Athletic Bilbao karşılaşmasını kazanmasından geçiyor.
İki maçı da kazanan Beşiktaş 12 puana ulaşmış olacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayabilecek.
Beşiktaş'ın son iki maçta alacağı puanlara göre play-off ihtimalleri şöyle:
- 12 Puan - %100 play-off
- 10 Puan - %93 play-off
- 9 Puan - %35 play-off