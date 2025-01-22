Beşiktaş Athletic Bilbao'ya yenilirse ne olur? Avrupa Ligi'nden elenip elenmeyeceği merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

22 Ocak 2025 13:52 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 14:53

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında bugün Beşiktaş kendi evinde Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın Athletic Bilbao karşısında yenilmesi veya berabere kalması durumunda ne olacağı ve Avrupa Ligi'nden elenip elenmeyeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş eğer Athletic Bilbao karşılaşmasından puan alamazsa ilk 24 şansı büyük tehlikeye girecek.