Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:56

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde sandıklar kapandı ve sayımlar başladı. İlk 5 sandığın açıklanmasının ardından Beşiktaş başkanının kim olduğu merak edilmeye başlandı. İlk verilere göre seçimlerde Serdal Adalı önde gidiyor. Hüseyin Yücel ise ilk 9 sandıkta istediğini alamadı.

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Sinan Erdem Spor Salonu​'nda düzenlendi. Hüseyin Yücel​ ve Serdar Adalı seçimlerde karşı karşıya geldi. 12 bin 808 kişinin katıldığı kongrede saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayım işlemi başlandı. İlk 9 sandığın açılmasının ardından ise oranlar belli olmaya başladı. BEŞİKTAŞ​ BAŞKANLIK SEÇİMİ​ KİM ÖNDE, OY SONUÇLARI? Beşiktaş başkanlık seçimlerinde 25 sandıktan henüz 9'u açıldı. Açılan sandıklarda 2.695 oy alan Serdal Adalı yüzde 68,0 oran ile seçimi önde götürüyor. Hüseyin Yücel ise ilk 9 sandıkta sadece 1.206 oy aldı. Kalan 16 sandıkta ise sayım işlemleri devam ediyor. BEŞİKTAŞ BAŞKANI KİM OLDU? Beşiktaş başkanının kim olduğu 25 sandığın hepsinin açılmasının ardından belli olacak. Ancak ilk 5 sandıkta çıkan oylara göre Serdal Adalı seçimleri önde götürüyor. Sandıklardan çıkan oy sayıları ise şöyle: HÜSEYİN YÜCEL SERDAL ADALI 1. Sandık 148 281 2. Sandık 124 298 3. Sandık 168 290 4. Sandık 145 286 5. Sandık 120 313 6. Sandık 125 274 7. Sandık 135 314 8. Sandık 139 335 9. Sandık 163 304 İlgili Haberler Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda birlik mesajı verildi! Beşiktaş seçiminde olay! Ortalık karıştı