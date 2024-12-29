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Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Aralık 2024 19:38 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:56
Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde sandıklar kapandı ve sayımlar başladı. İlk 5 sandığın açıklanmasının ardından Beşiktaş başkanının kim olduğu merak edilmeye başlandı. İlk verilere göre seçimlerde Serdal Adalı önde gidiyor. Hüseyin Yücel ise ilk 9 sandıkta istediğini alamadı.

Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulu bugün Sinan Erdem Spor Salonu​'nda düzenlendi. Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı seçimlerde karşı karşıya geldi.

12 bin 808 kişinin katıldığı kongrede saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayım işlemi başlandı. İlk 9 sandığın açılmasının ardından ise oranlar belli olmaya başladı.

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BEŞİKTAŞBAŞKANLIK SEÇİMİ​ KİM ÖNDE, OY SONUÇLARI?

Beşiktaş başkanlık seçimlerinde 25 sandıktan henüz 9'u açıldı.

Açılan sandıklarda 2.695 oy alan Serdal Adalı yüzde 68,0 oran ile seçimi önde götürüyor.

Hüseyin Yücel ise ilk 9 sandıkta sadece 1.206 oy aldı. Kalan 16 sandıkta ise sayım işlemleri devam ediyor.

Beşiktaş başkanı kim oldu? Seçim sonuçları açıklanmaya başladı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ BAŞKANI KİM OLDU?

Beşiktaş başkanının kim olduğu 25 sandığın hepsinin açılmasının ardından belli olacak.

Ancak ilk 5 sandıkta çıkan oylara göre Serdal Adalı seçimleri önde götürüyor.

Sandıklardan çıkan oy sayıları ise şöyle:

 HÜSEYİN YÜCELSERDAL ADALI
1. Sandık148281
2. Sandık124298
3. Sandık168290
4. Sandık145286
5. Sandık120313
6. Sandık125274
7. Sandık135314
8. Sandık139335
9. Sandık163304

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Kaynak: TGRT Haber
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