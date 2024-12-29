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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda birlik mesajı verildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 18:09
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda birlik mesajı verildi!

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu​'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme​ işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.

İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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