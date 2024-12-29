Milan-Roma maçının hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu
İtalya Serie A, 18. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Milan-Roma mücadelesi oynanacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'ler ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti. Maç bugün saat 22.45'te oynanacak.
2024 yılının son İtalya Serie A mücadeleleri kapsamında Milan bugün (29 Aralık 2024 Pazar) kendi evinde Roma'yı ağırlayacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve yeni yıla galibiyet ile girmek isteyen iki takım için de 3 puan kritik önem taşıyor.
MİLAN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ligin 18. haftası kapsamında oynanacak olan Milan-Roma karşılaşması bugün saat 22.45'te aşlayacak.
Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Lig'de sekizinci sırada yer alan Milan bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada, 7 galibiyet, 5 beraberlik alarak 26 puan topladı.
Roma ise 17 karşılaşmada sadece 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puanla, 11. sırada yer alıyor.
MİLAN-ROMA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11'LER
Milan'da karşılaşma öncesinde Alessandro Florenzi, Ismael Bannecer, Yunus Musah, Ruben Lftus-Cheek, Noah Oafor ve Rafeal Leao'nun sakatlıkları bulunuyor.
Roma'da ise sadece Bryan Cristante, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.
Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; D. Datro Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata
Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Paul Dybala, El Shaarawy; Dovbyk