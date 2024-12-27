Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma teknik direktöründen yeni açıklama

27 Aralık 2024 16:43 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 17:02

Dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Taraftarda tartışma oluşturan iddiaların ardından Roma teknik direktörü Dybala'nın geleceği hakkında açıklama yaptı. Dybala'nın gelecek yıl da kadroda kalmasını istediğini belirtti.

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 ara transfer sezonunun başlamasına sayılı günler kala takımların çalışmaları hız kazandı.

Dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'nın Galatasaray'a devre arasında transfer olacağı iddia edildi.

Yıldız futbolcunun menajerinin Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını izlemesi iddiaları güçlendirdi.

Taraftarlar tarafından Dybala'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak ediliyor.

DYBALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Dybala'nın mevcut takımı Roma'nın teknik direktörü Claudio Ranieri, Milan karşılaşması öncesinde açıklama yaptı.

Ranieri açıklamasında Dybala'yı gelecek yıl kadroda görmek istediğini belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda da Ranieri, Dybala'nın kadroda kalması gerektiğini ifade etmişti.

DYBALA BU SEZON KAÇ GOL ATTI, İSTATİSTİKLERİ?

Dybala bu sezon Roma ile çıktığı 19 karşılaşmada toplam 1.055 dakika süre aldı.

Bu karşılaşmalarda yıldız futbolcu 4 gol, 2 asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre Dybala'nın bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

DYBALA SAKATLIK GEÇMİŞİ

Dybala bu sezon kas problemleri sebebiyle toplam 3 kere sakatlandı.

Bu sakatlıklarından dolayı yıldız futbolcu sadece 2 karşılaşma kaçırdı.

Geçtiğimiz sezon ise sakatlıklarından dolayı yıldız futbolcu 16 karşılaşmada forma giyememişti.