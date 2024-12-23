Paulo Dybala kararını verdi! Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için karşı karşıya

23 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 13:48

Süper Lig'de ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız isimleri listeye ekledi. Victor Osimhen transferiyle lige damga vuran Cimbom Paulo Dybala'nın peşinden koşuyor. Talisca transferiyle taraftarlarını heyecanlandırmak isteyen Fenerbahçe de Dybala için devreye girdi. Dünyaca ünlü yıldızın kararı belli oldu.

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Süper Lig’de zirvede puan farkını açmak isteyen Galatasaray​ ara transfer​ dönemine hazırlanıyor. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​ yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe​ de ara transfer için ince hesaplar yapıyor. Victor Osimhen transferiyle ses getiren Cimbom yine dünya yıldızı bir isim kadrosuna katmak istiyor. Talisca transferine yakın olan Fenerbahçe ise hücum hattını yine dünyaca ünlü yıldız bir futbolcuyla doldurmak istiyor.

Ezeli rakiplerin, İtalyan ekibinden ayrılması beklenen 31 yaşındaki yıldız Dybala transferi için büyük bir yarış içinde oldukları ifade edilmişti. Özellikle İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olacağına kesin gözüyle bakıldığını duyurmuştu.

DYBALA KARARINI VERDİ

Ancak Dybala transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Paulo Dybala, Roma'da kalmaya karar verdi. Arjantinli yıldızın, Roma'nın son oynadığı Parma maçında iyi bir performans gösterdiği ve işlerin değiştiği vurgulandı.

Haberde, Paulo Dybala kondisyonunun iyi olması halinde Roma için belirleyici bir faktör olabileceğini yeniden gösterdiği belirtildi. Dybala'nın, Roma'da kalmayı hedeflediği ve bunun için maaşında indirime gitmeyi düşündüğü kaydedildi.

FEDAKARLIK YAPACAK!

Yıldız oyuncunun, Roma'da 6-7 maç daha forma giymesi durumunda kontratı 8 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama 2026 yılına kadar uzayacaktı. Ancak Dybala'nın fedakarlık yapmayı düşündüğü ve bu maaşta indirip yaparak sözleşmesini uzatmayı istediği vurgulandı.