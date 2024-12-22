Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Adayların kim olduğu merak edildi

22 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 12:28

Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçiminin ne zaman yapılacağı ve adayların kimler olduğu merak ediliyor. Seçimler 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ilerleyen süreçte bu performansı devam ettiremeyen Beşiktaş'ta kötü sonuçların ardından yaprak dökümü yaşandı.

Başkan Hasan Arat, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklandı.

İstifanın ardından Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulun bugün yapılmasına karar verilmişti.

Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ileri bir tarihe ertelendi.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman olduğu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün yapılması planlanan başkanlık seçimi yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine 29 Aralık 2024 Pazar gününe ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu"

Beşiktaş'ın 29 Aralık 2024 tarihinde düzenleyeceği olağanüstü seçimli genel kurulunun programı ise şöyle olacak:

"1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış.

Not: Sicil numarası 49038 (49038 dahil) ve 2023 yılı aidatını varsa cezaları ile birlikte Tüzüğümüzün 15/2 maddesi gereği 11 Aralık 2024 tarihi çalışma saati bitimine kadar yatırmış Üyelerimiz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir.

Sayın Üyelerimizin kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz.

Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecektir."

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Beşiktaş'ın 29 Aralık 2024 tarihinde düzenleyeceği başkanlık seçimlerinde Hasan Arat'ın istifası üzerine başkan olan Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı karşı karşıya gelecek.