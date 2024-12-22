Masuaku ve Onana Beşiktaş taraftarının damarına bastı! Olayı yaşayanlar bizzat anlattı

22 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 09:58

Beşiktaş ve Alanyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Nuno Lima ve Rafa Silva'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Tribünler futbolculara tepki gösterirken Masuaku ve Onana’nın çirkin hareketleri maç akşamına damga vurdu.

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Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kara kartal ligde son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Karşılaşmanın açılış golünü 5. dakikada konuk ekipten Lima kaydetti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan Rafa Silva, ligde 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

ONANA TANSİYONU YÜKSELTTİ

Beşiktaşlı taraftarlar oynanan futbola tepki gösterirken maça farklı olaylar damga vurdu. Hakan Gündoğar'ın aktardığı bilgiye göre Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, kendisini protesto eden Siyah-Beyazlı taraftarlara çirkin bir harekette bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Arthur Masuaku da Beşiktaşlı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Taraftarların ıslıkladığı Masuaku, tepkileri gülerek karşıladı. Tgrthaber.com’dan Murat Makas ve XTG Spor’dan Emirhan Toprak, Masuaku ile diyaloğa giren taraftarlardan olayı dinledi.

MASUAKU'DAN ÇİRKİN HAREKET

Bir Beşiktaş taraftarı Masuaku’nun kendilerine çirkin hareket yaptığını belirtti. Bir taraftar ise yine Masuaku’nun maç sonu tribünlere karşı küfrettiğini iddia etti.

Beşiktaş'ta özellik savunma hattında yaptığı hatalarla taraftarların tepkisini çeken Arthur Masuaku'nun, yönetimi de maddi anlamda sıkıntıya soktuğu ve bu yüzden tecrübeli sol bekle yolların ayrılacağı ileri sürüldü.