Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 22 Aralık tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçimlerinin ne zaman olduğu ve adayların yönetim kurulu listeleri merak ediliyor. Siyah-beyazlı kulüpte seçimler 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Beşiktaş bu sezon iyi bir başlangıç yapmasına rağmen hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemedi.
Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Başkan Hasan Arat sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İstifanın ardından Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 22 Aralık 2024 tarihinde düzenlenmesine karar verilmişti. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçimler gerçekleştirilemedi.
BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş'ta yeni başkanın belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul 29 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Seçimlerde Serdar Adalı ve Hasan Arat'ın istifasının ardından görevi devralan Hüseyin Yücel karşı karşıya gelecek.
HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan asil ve yedek isimler şöyle:
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
SERDAR ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?
Serdar Adalı tarafından açıklanan asil ve yedek isimlerin listesi şöyle:
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç