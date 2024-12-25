Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Hüseyin Yücel ve Serdar Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 14:10 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:24

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 22 Aralık tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilememişti. Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçimlerinin ne zaman olduğu ve adayların yönetim kurulu listeleri merak ediliyor. Siyah-beyazlı kulüpte seçimler 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.