Beşiktaş'tan dikkat çeken Hasan Arat hamlesi! O paylaşım kaldırıldı 

16 Aralık 2024 22:54 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:01

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik skorla ev sahibi lehine tamamlanırken yenilgi sonrası eski başkan Hasan Arat için dikkat çeken hamle geldi.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Adana Demirspor bu sezon ilk galibiyetini aldı

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti!

Adana Demirspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti!

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında kimler eksik? Kart cezalısı ve sakat olan oyuncular

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında kimler eksik? Kart cezalısı ve sakat olan oyuncular

Trendyol​ Süper Lig​'in 16. haftasında Adana Demirspor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor​, siyah-beyazlı rakibini 2-1'le geçerek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde galibiyet alarak morallenen kara kartal bu kez ağır yaralandı.

HASAN ARAT PAYLAŞIMI SİLİNDİ!

Maçın ardından Beşiktaş​'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrası resmi hesaplardan yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.

İşte silinen o paylaşım:

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

10'🚫Beşiktaş, Musrati ile geldi. Musrati arkadan gelen Rafa Silva'ya pas verdi. Sağ tarafta karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşu kaleciden döndü.

31'⚽Barasi, kornerde arka bölümde müsait pozisyonda golü kaydetti.

39'⚽Yusuf Sarı'nın yerden çevirdiği topta Aymbetov'a sadece dokunmak kaldı ve fark ikiye çıktı.

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

72'⚽Ceza sahası içinde seken topa Al-Musrati kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

74'🚫Rafa Silva'nın şutunu çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

76'🔴Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

90'⏹ Maç sona erdi.