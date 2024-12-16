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Beşiktaş'tan dikkat çeken Hasan Arat hamlesi! O paylaşım kaldırıldı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 22:54 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 23:01
Beşiktaş&#039;tan dikkat çeken Hasan Arat hamlesi! O paylaşım kaldırıldı 

Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik skorla ev sahibi lehine tamamlanırken yenilgi sonrası eski başkan Hasan Arat için dikkat çeken hamle geldi. 

Trendyol​ Süper Lig​'in 16. haftasında Adana Demirspor​ ile Beşiktaş​ karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçta Adana Demirspor​, siyah-beyazlı rakibini 2-1'le geçerek sezondaki ilk galibiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde galibiyet alarak morallenen kara kartal bu kez ağır yaralandı. 

HASAN ARAT PAYLAŞIMI SİLİNDİ!

Maçın ardından Beşiktaş​'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrası resmi hesaplardan yapılan "Hoşça kal Başkanım" paylaşımını sildi.

İşte silinen o paylaşım: 

Beşiktaş'tan dikkat çeken Hasan Arat hamlesi! O paylaşım kaldırıldı  - 1. Resim

CANLI ANLATIM

1'▶️ Maç başladı

10'🚫Beşiktaş, Musrati ile geldi. Musrati arkadan gelen Rafa Silva'ya pas verdi. Sağ tarafta karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşu kaleciden döndü.

31'⚽Barasi, kornerde arka bölümde müsait pozisyonda golü kaydetti. 

39'⚽Yusuf Sarı'nın yerden çevirdiği topta Aymbetov'a sadece dokunmak kaldı ve fark ikiye çıktı. 

45'⏹İlk yarı sona erdi.

46'▶️İkinci yarı başladı.

72'⚽Ceza sahası içinde seken topa Al-Musrati kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

74'🚫Rafa Silva'nın şutunu çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

76'🔴Tayyip Talha Sanuç kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

90'⏹ Maç sona erdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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