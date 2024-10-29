Beşiktaş Belediyesi 29 Ekim konser ve etkinliklerinin programını paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:48

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İstanbul'un çoğu ilçesinde konser ve etkinlikler düzenleniyor. Bugün Beşiktaş'ta yapılacak olan yürüyüş ve konserin başlangıç saati de merak konusu oldu.

Beyoğlu ve Şişli belediyeleriyle Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim'e özel birçok etkinlik düzenledi. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne özel Beşiktaş'ta birçok konser ve etkinlik yapılacak. Etkinlik programı da vatandaşın dikkatini çekti. BEŞİKTAŞ 29 EKİM ETKİNLİK VE KONSER PROGRAMI SAAT KAÇTA 2024? 2024 yılında Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk geldi. Beşiktaş’ta Athena grubu sahne alacak. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediye başkanları bugün 18.00'de Atatürk Evi Müzesi’ni ziyaret etmesinin ardından Halaskargazi Caddesi üzerinden Harbiye Askeri Müzesi’ne yürüyüş gerçekleştirecek. Ardından ise Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda olanacak olan Athena konseri başlayacak. Konser 20.30'da başlarken Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli belediye başkanları da katılım sağlayacak. İlgili Haberler 29 Ekim İstanbul Maltepe etkinlik alanı konserlerinin saati belli oldu 29 Ekim Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek olan konserlerin programı büyük ilgi gördü Üsküdar’da 29 Ekim etkinlik ve konserleri kapsamında 2 sanatçı sahne alacak