Beşiktaş elendi mi? Avrupa Ligi'nde Shakhtar yenilgisi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk takımını konuk eden siyah beyazlı ekip, sezonun ilk resmi maçında rakibine 4-2 yenildi. Yenilginin ardından Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elendi mi sorusu da gündeme yerleşti.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile mücadele etti. Heyecanla beklenen müsabaka yakından takip edilirken yenilgi taraftarı üzdü. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş rakibini yenilse de ligden elenmedi. Bu aşamada maçlar çift maç sistemiyle oynanıyor. Bu nedenle siyah beyazlı ekip rakibi ile rövanş maçında mücadele edecek. Rövanş maçındaki skora bağlı olarak kazanan takım bir üst tura geçecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında siyah beyazlı ekip Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup oldu. İlk dakikalarda baskın giden Beşiktaş, 7. dakikada yediği gol ile geriye düştü. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana gol atarken 24. dakikada Mert Günok kurtarış yaptı. 39. dakikada Beşiktaş penaltı kazanırken ilk gol geldi.

Maçın 40. dakikasında fark 1'e inerken 67. dakikada Shakhtar Donetsk üçüncü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın Kartal Kayra Yılmaz'dan sıyrıldıktan sonra çaprazdan şutunda top savunmaya da çarptı ve arka direğe açıldı. Pozisyon sonucunda skor 3-1 oldu.

87. dakikada siyah beyazlı ekip yeniden farkı 1'e indirirken Rafa Silva'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Joao Mario kale önünde kayarak tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu.

90+5. dakikada Shakhtar Donetsk atağında Bondarenko'nun ceza sahası sağ çaprazdan penaltı noktasının gerisine çıkardığı pasta topu Kevin, kontrol ettikten sonra sağ üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.