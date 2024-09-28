Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Frankfurt ile 3 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Müsabakayı canlı olarak stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş - Frankfurt maçı biletleri satışa çıktı mı merak ediyor.
Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş 3 Ekim'de Frankfurt ile mücadele edecek.
Tüpraş Stadyumu'nde oynanacak olan karşılaşmaya binlerce taraftarın akın etmesi beklenirken BJK - Frankfurt maçı bilet fiyatları da belli oldu.
BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Müsabakanın biletleri 29 Eylül günü 10.00'da satışa çıkacak. Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi yarın kapalı olurken 162 ve 152 numaralı loca koltuklarının satışı olacak.
BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre yarın satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şöyle:
Loca 162: 27.500 TL
Loca 152: 24.000 TL
VIP 100: 20.000 TL
VIP 101-126: 17.500 TL
Doğu Alt 115-116 Blok: 6.000 TL
Batı Alt 102-125 Blok: 6.000 TL
Doğu Alt 114-117 Blok: 5.500 TL
Batı Alt 103-124 Blok: 4.750 TL
Doğu Alt 113-118 Blok: 4.750 TL
Batı Üst 430-401 Blok: 4.500 TL
Batı Üst 429-402 Blok: 3.750 TL
Batı Üst 428-403 Blok: 3.250 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.700 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 1.300 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 1.250 TL
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.250 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.150 TL