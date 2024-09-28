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Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 18:39 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:42
Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Frankfurt ile 3 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Müsabakayı canlı olarak stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş - Frankfurt maçı biletleri satışa çıktı mı merak ediyor.

Avrupa Ligi​'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş​ 3 Ekim'de Frankfurt​ ile mücadele edecek.

Tüpraş Stadyumu​'nde oynanacak olan karşılaşmaya binlerce taraftarın akın etmesi beklenirken BJK - Frankfurt maçı bilet fiyatları​ da belli oldu.

BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Müsabakanın biletleri 29 Eylül günü 10.00'da satışa çıkacak. Tüpraş Stadyumu Bilet Satış Gişesi yarın kapalı olurken 162 ve 152 numaralı loca koltuklarının satışı olacak.

Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor - 1. Resim

BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre yarın satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şöyle:

Loca 162: 27.500 TL

Loca 152: 24.000 TL

VIP 100: 20.000 TL

VIP 101-126: 17.500 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 6.000 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 6.000 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 5.500 TL

Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor - 2. Resim

Batı Alt 103-124 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 4.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 4.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 3.250 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.700 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 1.300 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.150 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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