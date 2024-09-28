Beşiktaş - Frankfurt maçının biletleri yarın satışa çıkıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 18:39 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 18:42

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, Frankfurt ile 3 Ekim Perşembe günü karşılaşacak. Müsabakayı canlı olarak stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş - Frankfurt maçı biletleri satışa çıktı mı merak ediyor.