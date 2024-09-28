Yusuf Yazıcı transferinde sürpriz gelişme: Yeni adresini duyurdular! İmzayı atıyor...

28 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:40

Yaz transfer dönemi boyunca hiçbir takımla anlaşamayan, Süper Lig ve Avrupa'dan de birçok takımla ismi anılan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu. Yunan basını, milli futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...