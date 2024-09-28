Yusuf Yazıcı transferinde sürpriz gelişme: Yeni adresini duyurdular! İmzayı atıyor...
Yaz transfer dönemi boyunca hiçbir takımla anlaşamayan, Süper Lig ve Avrupa'dan de birçok takımla ismi anılan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu. Yunan basını, milli futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun bitimiyle Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi sona eren ve takımından ayrılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.
SÜPER LİG DEVLERİYLE ADI GEÇMİŞTİ
Sözleşmesinin sona ermesiyle Fransız ekibi Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, transfer döneminde Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı sık sık anıldı.
Yusuf Yazıcı'ya Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da önemli kulüpler talip olmuştu. Milli futbolcu daha iyi teklifler alabilmek adına gelen teklifleri geri çevirmişti.
OLYMPAİKOS'A TRANSFER OLUYOR
Yunan basınından Nikos Kostis'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu.
27 yaşındaki Türk yıldız, Yunanistan takımlarından Olympaikos'a transfer oluyor. Haberde transferin tamamlandığı öne sürüldü.
YUSUF YAZICI İMZAYA GİDİYOR!
Olympiakos ve Yusuf Yazıcı tarafının anlaşmaya vardığı ve milli futbolcunun transfere resmiyet kazandırmak üzere Yunanistan'a gitmeye hazırlandığı iddia edildi.
FRANSA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer oldu.
Fransız ekibiyle Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan milli yıldız, 135 maçta sahaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 29 gol ve 15 asistlik performansa imza attı.
Yusuf Yazıcı sonunda bir takımda oynayacak olunca rahatlamış olabilir, kendini kanıtlaması için fırsat bulmuş olur