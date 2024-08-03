Beşiktaş Galatasaray Süper Kupa maçı 5-0 sona erdi! İşte karşılaşmanın istatistikleri

03 Ağustos 2024 22:42 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 22:45

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş bugün Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın galibi belli oldu.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇINI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Kupa karşılaşmasını Beşiktaş 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk golü dakika birde Ciro Immobile'den geldi.

İkinci gol ise Jonas Svensson tarafından 53. dakikada gelirken 81. dakikada Ciro penaltıdan bir gol daha attı.

Dördüncü gol 90. dakikada Rafa Silva'dan gelirken beşinci ve son golü ise 90+2'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan geldi.

BEŞİKTAŞ'IN KAÇ SÜPER KUPASI VAR?

22. kez Süper Kupa karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip 10. kupasını evine götürdü.

Beşiktaş 1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006 ve 2021 yıllarında kazandığı kupanın yanına 2024'ü de ekledi.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Karşılaşmada Beşiktaş'tan Omar Colley, Semih Kılıçsoy ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekiplerin diğer istatistikleri ise şöyle:

Toplam şut: 18

İsabetli şut sayısı: 7

Topla Oynama: %40

Pas: 304

Pas İsabetli: %74

Faul: 10

Sarı kart: 4

Kırmızı kart: 0

Ofsayt: 1

Korner: 7

Galatasaray'dan ise Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz sarı kart görürken Victor Nellson ise kırmızı kart gördü.

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'da sarı kart aldı.

Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ın istatistikleri ise şöyle:

Toplam şut: 6

İsabetli şut sayısı: 3

Topla Oynama: %60

Pas: 450

Pas İsabetli: %80

Faul: 7

Sarı kart: 4

Kırmızı kart: 1

Ofsayt: 2

Korner: 3