Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi

Bugün oynanan BJK Gençlerbirliği maçının sona ermesinin ardından kaç kaç bitti araştırması başladı.
Karşılaşmada ilk gol Cengiz Ünder'den 47. dakikada gelirken Franco Tongya 81. dakikada gol kaydederek beraberlik elde etti. Maçın 79. dakikasında Jurasek kendi kalesine gol atarak durum 2-1'e geldi.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan müsabaka canlı olarak takip edildi. Müsabakanın ilk golü Cengiz Ünder'den gelirken Gençlerbirliği'nin beraberlik getiren golünü Franco Tongya 81. dakikada attı. Maçın son dakikalarına göre Jurasek kendi kalesine gol attı. Böylece maç 2-1'lik BJK mağlubiyeti ile sonuçlandı.
Beşiktaş
Toplam şut: 8
İsabetli şut sayısı: 3
Topla oynama: %52
Pas: 0
Pas isabeti: %0
Faul: 22
Sarı kart: 1
Kırmızı kart: 0
Ofsayt: 1
Korner: 5
Gençlerbirliği
Toplam şut: 6
İsabetli şut sayısı: 3
Topla oynama: %48
Pas: 0
Pas isabeti: %0
Faul: 15
Sarı kart: 2
Kırmızı kart: 0
Ofsayt: 0
Korner: 4