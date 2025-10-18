Menü Kapat
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş Gençlerbirliği maçı sona erdi. Nefes kesen müsabaka 2-1'lik Gençlerbirliği galibiyeti ile sona ererken golleri kim attı merak edildi.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
18:51
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
18:51

Bugün oynanan BJK maçının sona ermesinin ardından kaç kaç bitti araştırması başladı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmada ilk gol Cengiz Ünder'den 47. dakikada gelirken Franco Tongya 81. dakikada gol kaydederek beraberlik elde etti. Maçın 79. dakikasında Jurasek kendi kalesine gol atarak durum 2-1'e geldi.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

'in 9. haftasında oynanan müsabaka canlı olarak takip edildi. Müsabakanın ilk golü Cengiz Ünder'den gelirken Gençlerbirliği'nin beraberlik getiren golünü Franco Tongya 81. dakikada attı. Maçın son dakikalarına göre Jurasek kendi kalesine gol attı. Böylece maç 2-1'lik BJK mağlubiyeti ile sonuçlandı.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKLERİ


Toplam şut: 8
İsabetli şut sayısı: 3
Topla oynama: %52
Pas: 0
Pas isabeti: %0
Faul: 22
Sarı kart: 1
Kırmızı kart: 0
Ofsayt: 1
Korner: 5

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma sona erdi

Gençlerbirliği
Toplam şut: 6
İsabetli şut sayısı: 3
Topla oynama: %48
Pas: 0
Pas isabeti: %0
Faul: 15
Sarı kart: 2
Kırmızı kart: 0
Ofsayt: 0
Korner: 4

