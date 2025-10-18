Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Editor
 18.10.2025

Beşiktaş-Gençlerbirliği canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

Beşiktaş evinde saat 17.00'da Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı canlı anlatım...

Beşiktaş-Gençlerbirliği canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 18:12

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni kendi evinde ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

BEŞİKTAŞ'TAN YAYINCI KURULUŞ TEPKİSİ

Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ve Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Maç ise beIN Sports 2 ekranlarında yayınlanacak. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a tepki gösterdi.

Beşiktaş-Gençlerbirliği canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

Uğur Fora, AA muhabirine açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ

Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş, 153 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 64 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

Beşiktaş-Gençlerbirliği canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği canlı anlatım! İkinci yarı golle başladı

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham.

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Hanousek, Göktan, Bashiru, Oğulcan, Franco, Niang.

CANLI ANLATIM

3. dk: Beşiktaş'ta Cerny orta alanda Goutas'a faul yaptı. Hakem kartına başvurmadı.

12. dk: Beşiktaş'ta Abraham ceza sahası içi sağ çaprazından orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Top herkesin bakışları arasında auta çıktı.

14. dk: Gençlerbirliği'nde Zuzek Beşiktaş savunmasından seken topu ceza sahası dışında kontrol etti. Kaleye cepheden gören noktadan müsait pozisyonda şutunu çekti anca top kalenin yanından auta gitti.

20. dk: Karşılıklı yapılan fauller ile maç bu dakikalarda sık sık durdu.

45. dk: İlk yarı 0-0 bitti.

46. dk: İkinci yarı Rafa Silva'nın asistinde Cengiz golü attı. 1-0

Beşiktaş'ta yeni karar: Kaptanlar belli oldu!
