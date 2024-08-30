Beşiktaş ile eşleşen Maccabi Tel Aviv, 1906'da İsrail'de kuruldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların rakipleri arasında yer alan Maccabi Tel Aviv'in nerenin takımı olduğu gündem oldu.
30 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri UEFA tarafından gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından temsilcimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Siyah-beyazlıların rakipleri arasında yer alan Maccabi Tel Aviv'in nerenin takımı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.
MACCABİ TEL AVİV NERENİN TAKIMI?
Maccabi Tel Aviv, 1906 yılında İsrail'in Yafa şehrinde ilk olarak HaRishon Le Zion-Yafa adıyla kuruldu.
1909 yılında Tel Aviv şehrinin kurulmasının ardından adını Maccabi Tel Aviv olarak değiştirdi.
Maccabi Tel Aviv tarihi boyunca Avrupa kupalarında en fazla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kadar çıkabildi.
MACCABİ TEL AVİV İSRAİL TAKIMI MI?
Tam adıyla Maccabi Tel Aviv FC, 118 yıl önce yani 1906 yılında İsrail'de kuruldu.
Maccabi Tel Aviv, İsrail'in en eski futbol takımı olarak biliniyor.