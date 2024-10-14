Beşiktaş ile transfer iddialarıyla gündeme gelen Berardi Sassuolo'da forma giyiyor

14 Ekim 2024 12:06 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:19

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımların çalışmaları da başladı. Beşiktaş'ın Sassuolo'da forma giyen kanat oyuncusu Berardi'yi transfer etmek istediği iddia edildi. Taraftarlar tarafından Berardi kimdir, istatistikleri, hangi takımda oynuyor soruları araştırılmaya başlandı.

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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Bu sezon Trendyol Süper Lig​'e hızlı bir başlangıç yapan ve Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş​'ta son haftalarda işler istenildiği gibi gitmiyor.

Siyah-beyazlılar son haftalarda hem ligde puan kaybı yaşadı hem de UEFA Avrupa Ligi​'nde üst üste mağlubiyetler aldı.

Ara transfer döneminde takımdaki eksikliği kapatmak isteyen Beşiktaş, şimdiden hazırlıklara başladı.

Beşiktaş'ın Domenico Berardi'yi ara transfer döneminde takıma katacağı iddia edildi.

Ortaya çıkan iddiaların ardından taraftarlar Berardi kimdir, istatistikleri ve hangi takımlarda oynadığını merak etmeye başladı.

BERARDİ KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Berardi 1 Ağustos 1994 yılında İtalya2nın Cariati bölgesinde dünyaya geldi.

30 yaşındaki 1,82 boyundaki sağ kanat oyuncusu kariyerine Sassuolo​ altyapısında başladı.

2011-2012 sezonunda U20 takımına yükseldikten bir sene sonra ise a takıma çıktı.

Berardi, 2013-2014 sezonunda Juventus'a 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Ancak Juventus'ta forma giymedi, kiralık olarak Sassuolo'da oynamaya devam etti.

2015-2016 sezonunda ise Juventus'tan 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya tekrardan geri döndü.

BERARDİ İSTATİSTİKLERİ

Berardi bu sezon yalnızca 1 maçta oynayarak 16 dakika süre aldı.

Bu süre zarfında 1 asist yapan başarılı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle diğer maçlara ise çıkamadı.

Geçtiğimiz sezon ise 18 maçta bin 481 dakika süre bulan Berardi, 9 gol, 3 asist yaptı. Sezon boyunca sadece 7 sarı kart gördü.