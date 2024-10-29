Beşiktaş-Kasımpaşa maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu! Bilet fiyatları 900 TL'den başlıyor
Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının başlamasına sayılı günler kaldı. Siyah-beyazlı kulüp karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını açıkladı. Biletler bugün satışa çıkacak.
Süper Lig'de 20 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 11 puanla 10. sırada yer alan Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Kasımpaşa maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Tüpraş Stadyumu'nda 2 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının biletlerinin bugün satışa çıkacağı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre biletler saat 15.00'te satışa sunulacak.
Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün (29 Ekim Salı) gişe bilet satışları gerçekleştirilemeyecek.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?
Beşiktaş tarafından açıklanan bilgilere göre Kasımpaşa karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle olacak:
- Loca 162: 22.000 TL
- Loca 152: 19.000 TL
- VIP 100:16.000 TL
- VIP 101-126: 14.000 TL
- Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL
- Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL
- Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL
- Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL
- Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL
- Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL
- Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL
- Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL
- Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL
- Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL
- Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL
- Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL
- Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL