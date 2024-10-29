Beşiktaş-Kasımpaşa maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu! Bilet fiyatları 900 TL'den başlıyor

29 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:50

Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının başlamasına sayılı günler kaldı. Siyah-beyazlı kulüp karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını açıkladı. Biletler bugün satışa çıkacak.

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Süper Lig​'de 20 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş​ ile 11 puanla 10. sırada yer alan Kasımpaşa​ karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Kasımpaşa maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda 2 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşmasının biletlerinin bugün satışa çıkacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre biletler saat 15.00'te satışa sunulacak.

Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün (29 Ekim Salı) gişe bilet satışları gerçekleştirilemeyecek.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Beşiktaş tarafından açıklanan bilgilere göre Kasımpaşa karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle olacak: