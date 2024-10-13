Beşiktaş-Konyaspor maçının biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor

13 Ekim 2024 14:27 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:47

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Konyaspor maçı oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı sahadan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını beklemeye başladı.

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Trendyol Süper Lig​'in 2024-2025 sezonunun ilk haftalarında büyük bir çıkış yaşan siyah-beyazlılar milli ara öncesi bazı problemler yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste mağlubiyetlerin ardından Gaziantep maçında yaşanan puan kaybı siyah-beyazlıların milli araya moralsiz bir şekilde gitmesine neden oldu.

Milli aranın ardından toparlamak isteyen Beşiktaş​, Konyaspor​ maçında 3 puanı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından maçın başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş-Konyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig kapsamında 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bu hafta içerisinde siyah-beyazlı kulüp tarafından bilet​ satış duyurusunun yapılması bekleniyor.

BJK-KONYASPOR MAÇININ BİLET FİYARLARI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş tarafından bilet fiyatları hakkında da resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulüp tarafından bu hafta bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da ne kadar olacağının açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken birinde ise beraberlik aldı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 11 gol atarken, Konyaspor ise sadece 4 kere fileleri havalandırabildi.