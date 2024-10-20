Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

20 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:59

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta kapsamında bugün Beşiktaş-Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosu merak edildi.