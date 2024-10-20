Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta kapsamında bugün Beşiktaş-Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosu merak edildi.
Milli aranın ardından Beşiktaş bugün kendi evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Dokuzuncu hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadelede Beşiktaş ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri merak edildi.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Siyah-beyazlıların, Konyaspor karşılaşmasında Paulista ve Rashica sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Rashica, Kosova milli takımı ile çıktığı karşılaşmada sakatlanmıştı.
Beşiktaş ve Konyaspor'un karşılaşmadaki muhtemel 11'lerinin ise şöyle olası bekleniyor:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Ernest Muçi, Semih, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Melih, Bazoer, Keyta, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Konyaspor maçı bugün (20 Ekim 2024 Pazar) saat 16.00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.