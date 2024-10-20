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Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:59
Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11&#039;leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu hafta kapsamında bugün Beşiktaş-Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri ve maç kadrosu merak edildi.

Milli aranın ardından Beşiktaş​ bugün kendi evinde Konyaspor​ ile karşı karşıya gelecek.

Dokuzuncu hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadelede Beşiktaş ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri merak edildi.

Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Siyah-beyazlıların, Konyaspor karşılaşmasında Paulista ve Rashica sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Rashica, Kosova milli takımı ile çıktığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Beşiktaş ve Konyaspor'un karşılaşmadaki muhtemel 11'lerinin ise şöyle olası bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Ernest Muçi, Semih, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Melih, Bazoer, Keyta, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Beşiktaş-Konyaspor muhtemel 11'leri belli oldu! Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı - 2. Resim

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Konyaspor maçı bugün (20 Ekim 2024 Pazar) saat 16.00'da Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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