Galatasaray ile Beşiktaş arasında Yunus Akgün krizi! Küfürlü sözlere ceza talebi

20 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:16

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçına yönelik küfürlü bir paylaşımda bulunan Yunus Akgün, siyah-beyazlı taraftarları öfkelendirdi. Bazı kullanıcılar Yunus'un paylaşımıyla ceza alması gerektiğini ileri sürdü.

Galatasaray​'ın son dönemdeki başarılı çizgisiyle dikkat çeken oyuncusu Yunus Akgün​, Antalyaspor​ maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Akgün'ün deplasmanda 3-0 yendikleri maçın ardından, gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş​ derbisine atfen yaptığı paylaşımda siyah-beyazlı kulübe yönelik küfürlü bir ifade yer aldı.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI PAYLAŞTI

Akgün, Antalyaspor maçında Icardi​'nin attığı golün ardından çekilmiş sevinç anına ilişkin bir fotoğraf karesiyle birlikte Galatasaray tribünlerine ait bir tezahüratın ses kaydını paylaştı. Ancak arka planda duyulan söz konusu kayıtta Beşiktaş'a yönelik argo bir ifadenin de yer aldığı duyuldu. Kayıtta "Saldır Galatazaray, k.y Beşiktaş'a" şeklinde yer alan ifade siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Yunus Akgün'ün Futbol Disiplin Talimatnamesi, madde 41'e göre 2 ila 5 maç arası ceza alması gerektiğini ifade etti!