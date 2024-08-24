Beşiktaş - Lugano maçının biletleri yarın saat 11.00’de satışa çıkacak

24 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:16

29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmaya kısa süre kala futbolseverler BJK maç biletleri ne zaman satışa çıkacak araştırmasını yaptı.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI 2024?

Açıklamaya göre biletler 25 Ağustos günü 11.00'de satışa çıkarken 162 ve 152 numaralı locada bulunan koltukların bilet satışı yapılacak.

BJK MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

İnternet sitesinde yapılan duyuruya göre karşılaşmanın fiyatları şöyle:

Loca 162: 22.000 TL

Loca 152: 19.000 TL

VIP 100: 16.000 TL

VIP 101-126: 14.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.750 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 4.250 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.750 TL



Batı Üst 430-401 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.000 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.600 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.100 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 975 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 900 TL

NECİP UYSAL LUGANO MAÇINDA OYNAYACAK MI, SAKAT MI?

Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir.