Tgrt Haber
Haberler>Spor>Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:14
Beşiktaş&#039;ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile tecrübeli oyuncusu Necip Uysal'ın sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 'Sol dizinde yaralanma meydana gelen Uysal'ın tedavisine başlandığı' ifade edildi.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu. Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine başlatılan Uysal'ın çapraz bağ yaralanması geçirdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi - 1. Resim

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın sakatlanması hakkında açıklama yapıldı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi - 2. Resim

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi - 3. Resim

Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...