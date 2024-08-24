Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusundan kötü haber! Çapraz bağlarında yaralanma tespit edildi
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:14
Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile tecrübeli oyuncusu Necip Uysal'ın sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada; 'Sol dizinde yaralanma meydana gelen Uysal'ın tedavisine başlandığı' ifade edildi.
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Necip Uysal'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu. Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine başlatılan Uysal'ın çapraz bağ yaralanması geçirdiği ifade edildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Necip Uysal'ın sakatlanması hakkında açıklama yapıldı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir.
Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı