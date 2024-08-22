Beşiktaş Lugano maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

22 Ağustos 2024 15:08 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:40

Beşiktaş ile Lugano arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşmasının başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-LUGANO UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki Lugano ile olan ilk karşılaşması bugün (22 Ağustos) akşam saat 21.30'da İsviçre'nin Thun şehrinde oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise Tüpraş Stadyumu'nda 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

22 Ağustos tarihinde oynanacak olan Beşiktaş-Lugano maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MUHTEMEL 11'LERİ

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından açıklanan bilgilere göre Lugano maçının kamp kadrosunda yer alan oyuncuların

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musarati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Muhtemel 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Lugano: Saipi, Zannotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Steffen, Bislimi, Correia, Przybylko