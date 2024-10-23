Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:18

Avrupa Ligi maçları kapsamında yarın (24 Ekim Perşembe) Beşiktaş, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lyon bütün maçları, istatistikleri araştırılmaya başladı. Siyah-beyazlılar 3. kez Lyon ile karşı karşıya geliyor.

24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Beşiktaş​ deplasmanda Lyon​ ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'da Fransa'da bulunan Parc OL Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın Lyon istatistikleri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. BEŞİKTAŞ'IN LYON İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ Siyah-beyazlı takım tarihi boyunca Lyon ile Avrupa kupalarında iki kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların hepsinde siyah-beyazlılar sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Beşiktaş, Lyon ile oynadığı maçlarda 3 kez fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 3 gol gördü. Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle: Avrupa Ligi | 13 Nisan 2017 | Beşiktaş-Lyon | 2:1 (Penaltılarda 7-6 Lyon kazandı)

Avrupa Ligi | 20 Nisan 2017 | Lyon-Beşiktaş | 2:1 BEŞİKTAŞ LYON'U YENERSE KAÇINCI SIRADA OLACAK, PUAN DURUMU Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre siyah-beyazlılar, Lyon'u yenerse 3 puan, berabere kalırsa 1 puan alacak. Puanın aynı olması durumunda ise Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde genel averaja bakılacak. Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçlarından önceki güncel puan tablosu ise şöyle: Lazio - 6 Lyon - 6 Tottenham - 6 FCSB - 6 Anderlecht - 6 Ajax - 4 Eintracht Frankfurt - 4 Galatasaray - 4 Midtjylland - 4 Slavia Prag - 4 Athletic Bilbao - 4 Hoffenheim - 4 Fenerbahçe - 4 Bodo/Glimt - 4 Olympiakos - 3 Elfsborg - 3 Rangers - 3 AZ - 3 Malmö - 3 Braga - 3 Manchester United - 2 Viktoria Plzen - 2 Twente - 2 Porto - 1 Real Sociedad - 1 Union Saint-Gilloise - 1 Roma Ludogorets - 1 Rigas FS - 1 Nice - 1 Ferençvaroş - 0 M. Tel-Aviv - 0 PAOK - 0 Karabağ - 0 Dinamo Kiev - 0 Beşiktaş - 0 İlgili Haberler UEFA tarafından Lyon-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! İşte derbi istatistikleri Lyon-Beşiktaş karşılaşmasında Mert Günok oynamayacak! Kalecinin kim olacağı netleşti