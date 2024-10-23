Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti
Avrupa Ligi maçları kapsamında yarın (24 Ekim Perşembe) Beşiktaş, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lyon bütün maçları, istatistikleri araştırılmaya başladı. Siyah-beyazlılar 3. kez Lyon ile karşı karşıya geliyor.
24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Saat 22.00'da Fransa'da bulunan Parc OL Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın Lyon istatistikleri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.
BEŞİKTAŞ'IN LYON İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ
Siyah-beyazlı takım tarihi boyunca Lyon ile Avrupa kupalarında iki kere karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların hepsinde siyah-beyazlılar sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.
Beşiktaş, Lyon ile oynadığı maçlarda 3 kez fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 3 gol gördü.
Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:
- Avrupa Ligi | 13 Nisan 2017 | Beşiktaş-Lyon | 2:1 (Penaltılarda 7-6 Lyon kazandı)
- Avrupa Ligi | 20 Nisan 2017 | Lyon-Beşiktaş | 2:1
BEŞİKTAŞ LYON'U YENERSE KAÇINCI SIRADA OLACAK, PUAN DURUMU
Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre siyah-beyazlılar, Lyon'u yenerse 3 puan, berabere kalırsa 1 puan alacak.
Puanın aynı olması durumunda ise Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde genel averaja bakılacak.
Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçlarından önceki güncel puan tablosu ise şöyle:
- Lazio - 6
- Lyon - 6
- Tottenham - 6
- FCSB - 6
- Anderlecht - 6
- Ajax - 4
- Eintracht Frankfurt - 4
- Galatasaray - 4
- Midtjylland - 4
- Slavia Prag - 4
- Athletic Bilbao - 4
- Hoffenheim - 4
- Fenerbahçe - 4
- Bodo/Glimt - 4
- Olympiakos - 3
- Elfsborg - 3
- Rangers - 3
- AZ - 3
- Malmö - 3
- Braga - 3
- Manchester United - 2
- Viktoria Plzen - 2
- Twente - 2
- Porto - 1
- Real Sociedad - 1
- Union Saint-Gilloise - 1
- Roma
- Ludogorets - 1
- Rigas FS - 1
- Nice - 1
- Ferençvaroş - 0
- M. Tel-Aviv - 0
- PAOK - 0
- Karabağ - 0
- Dinamo Kiev - 0
- Beşiktaş - 0