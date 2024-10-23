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Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:18
Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti

Avrupa Ligi maçları kapsamında yarın (24 Ekim Perşembe) Beşiktaş, Lyon ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lyon bütün maçları, istatistikleri araştırılmaya başladı. Siyah-beyazlılar 3. kez Lyon ile karşı karşıya geliyor.

24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi​ mücadeleleri kapsamında temsilcimiz Beşiktaş​ deplasmanda Lyon​ ile karşı karşıya gelecek.

Saat 22.00'da Fransa'da bulunan Parc OL Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın öncesinde Beşiktaş'ın Lyon istatistikleri taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş Lyon ile oynadığı bütün maçları kaybetti - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN LYON İLE OYNADIĞI MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takım tarihi boyunca Lyon ile Avrupa kupalarında iki kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların hepsinde siyah-beyazlılar sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Beşiktaş, Lyon ile oynadığı maçlarda 3 kez fileleri havalandırırken kendi kalesinde ise 3 gol gördü.

Karşılaşmaların tarihleri ve istatistikleri ise şöyle:

  • Avrupa Ligi | 13 Nisan 2017 | Beşiktaş-Lyon | 2:1 (Penaltılarda 7-6 Lyon kazandı)
  • Avrupa Ligi | 20 Nisan 2017 | Lyon-Beşiktaş | 2:1

Beşiktaş Lyon ile oynadığı bütün maçları kaybetti - 2. Resim

BEŞİKTAŞ LYON'U YENERSE KAÇINCI SIRADA OLACAK, PUAN DURUMU

Avrupa Ligi'nin yeni sistemine göre siyah-beyazlılar, Lyon'u yenerse 3 puan, berabere kalırsa 1 puan alacak.

Puanın aynı olması durumunda ise Avrupa Ligi'nin yeni sisteminde genel averaja bakılacak.

Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçlarından önceki güncel puan tablosu ise şöyle:

  1. Lazio - 6
  2. Lyon - 6
  3. Tottenham - 6
  4. FCSB - 6
  5. Anderlecht - 6
  6. Ajax - 4
  7. Eintracht Frankfurt - 4
  8. Galatasaray - 4
  9. Midtjylland - 4
  10. Slavia Prag - 4
  11. Athletic Bilbao - 4
  12. Hoffenheim - 4
  13. Fenerbahçe - 4
  14. Bodo/Glimt - 4
  15. Olympiakos - 3
  16. Elfsborg - 3
  17. Rangers - 3
  18. AZ - 3
  19. Malmö - 3
  20. Braga - 3
  21. Manchester United - 2
  22. Viktoria Plzen - 2
  23. Twente - 2
  24. Porto - 1
  25. Real Sociedad - 1
  26. Union Saint-Gilloise - 1
  27. Roma
  28. Ludogorets - 1
  29. Rigas FS - 1
  30. Nice - 1
  31. Ferençvaroş - 0
  32. M. Tel-Aviv - 0
  33. PAOK - 0
  34. Karabağ - 0
  35. Dinamo Kiev - 0
  36. Beşiktaş - 0

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Kaynak: TGRT HABER
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