Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede taraftarı önünde üç puan mücadelesi verecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın sakat oyuncularının durumu, iki takımın lig performansı ve siyah-beyazlıların son haftalarda yaşadığı savunma sorunları gündemdeki yerini koruyor. Avrupa kupalarında oynadığı maçların ardından ligde puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Başakşehir karşısında bu seriye son vermek için mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekip ise ligde geride kalan sekiz haftada aldığı sonuçların ardından İstanbul deplasmanında puan arayacak. Beşiktaş Başakşehir maçını nereden, nasıl izleyebilirim? İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Başakşehir CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş Başakşehir canlı izle! Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ın sakatlıkları bulunurken, Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında. Beşiktaş, geride kalan sekiz haftada topladığı 15 puanla 6. sırada yer alırken, Başakşehir 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın son altı resmi maçında kalesinde gol görmesi dikkat çekerken, Avrupa kupası maçlarının ardından ligde puan kayıpları yaşanması da metinde belirtiliyor. Beşiktaş Başakşehir bedava kaçak maç izle, yasal değildir. Maç, beIN Sports 2 ekranlarından ve TOD platformundan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA BAŞAKŞEHİR'İ KONUK EDİYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir ile kendi sahasında karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak. Ligde geride kalan sekiz maçta beş galibiyet alan siyah-beyazlılar, üç karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Topladığı 15 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, Başakşehir karşısında alacağı sonuçla puan tablosundaki konumunu iyileştirmek için sahaya çıkacak. Konuk ekip Başakşehir ise sekiz haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet elde etti.

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde üç futbolcunun forma giymesi beklenmiyor. Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın kadroda yer alması beklenmiyor. Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Savunma oyuncusu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Beşiktaş, sakatlıklar ve kart sınırı nedeniyle oyuncu kadrosunu şekillendirirken ligdeki mücadelesini sürdürecek.

Maçın ilk 11'leri açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Başakşehir 11: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş Başakşehir maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise TOD platformu üzerinden Beşiktaş Başakşehir mücadelesini canlı izleyebilecek.

Mücadelenin Türkiye dışındaki yayın seçenekleri arasında bazı ülkelerdeki spor kanalları da yer alıyor. Beşiktaş Başakşehir maçını şifresiz veren yabancı kanallar şöyledir:

Arjantin: Fox Sports 2 Argentina

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Güney Afrika: ESPN Africa

Kosova: SuperSport 3 Albania

Romanya: Prima Sport 2

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Başakşehir karşılaşması öncesinde son altı resmi maçında da kalesinde gol gördü. UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üçer karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bu altı maçta rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Aynı dönemde rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş, hücumda skor üretmesine rağmen savunmada gol yemeden tamamladığı bir maç oynayamadı. Siyah-beyazlı takım, ligde son olarak 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK karşılaşmasında kalesini gole kapatmıştı.

Beşiktaş'ın son altı resmi maçındaki sonuçlar incelendiğinde üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldığı görülüyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken ligde Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenildi. Kocaelispor karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Ardından Trabzonspor deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda yalnızca Trabzonspor maçında gol atamayan Beşiktaş, diğer beş maçta rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın ligde yaşadığı puan kayıpları ile Avrupa kupası maçları arasındaki zamanlama da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa maçlarının ardından Süper Lig'de çıktığı karşılaşmalarda puan kayıpları yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçların ardından ligde Alanyaspor'a 1-0, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda puan alamadı. Hafta içinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Başakşehir mücadelesinde bu tablonun dışına çıkmak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR PUAN DURUMLARI

Trendyol Süper Lig'de sekiz haftayı geride bırakan Beşiktaş, topladığı 15 puanla puan tablosunun 6. sırasında bulunuyor. Beş galibiyet ve üç mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, henüz beraberlik yaşamadan dokuzuncu hafta karşılaşmasına hazırlanıyor. Beşiktaş, Başakşehir karşısında kazanması halinde 3 puanın sahibi olacak.

Başakşehir ise sekiz maç sonunda üç galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçlarla 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Beşiktaş ile Başakşehir arasında 4 puan fark var. İki takımın da ligdeki konumunu değiştirmek istediği karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş sahasında puan ararken Başakşehir deplasmandan puan veya puanlarla dönmek için mücadele edecek.