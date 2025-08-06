Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? BJK Kayserispor maçı için erteleme kararı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta oynanması beklenen Beşiktaş Kayserispor maçı için erteleme kararı alındı. TFF yeni kararını internet sitesinden duyurdu.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kayserispor maçı başka bir tarihe ertelendi. Türk takımlarının Avrupa'daki mücadeleleri nedeniyle erteleme kararı alınırken maçların ertelendiği tarih henüz duyurulmadı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı için erteleme kararı alındı. TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."