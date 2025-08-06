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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? BJK Kayserispor maçı için erteleme kararı

Süper Lig'de sezon arası devam ederken Türk takımlarının Avrupa'da mücadelesi devam ediyor. Avrupa müsabakaları nedeniyle TFF maç erteleme kararı aldı. Ertelenen Beşiktaş maçının oynanacağı tarih bekleniyor.

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Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? BJK Kayserispor maçı için erteleme kararı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:49

'de ilk hafta oynanması beklenen maçı için erteleme kararı alındı. yeni kararını internet sitesinden duyurdu.

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Kayserispor maçı başka bir tarihe ertelendi. Türk takımlarının Avrupa'daki mücadeleleri nedeniyle erteleme kararı alınırken maçların ertelendiği tarih henüz duyurulmadı.

Beşiktaş maçı ne zamana ertelendi? BJK Kayserispor maçı için erteleme kararı

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

'nde mücadele eden Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı için erteleme kararı alındı. TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa konferans ligi
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#Maç Ertelemesi
#Aktüel
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