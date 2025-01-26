Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Antalyaspor deplasmanına çıkıyor

26 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:32

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak.

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk yarısının son etabında istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş​, teknik direktör ve başkan değişikliğine gitti.

Yeni başkan ve teknik direktör ile ikinci yarıda toparlamayı planlayan siyah-beyazlılar bugün Antalyaspor​ deplasmanına çıkacak.

Antalyaspor'da aynı Beşiktaş'ta olduğu gibi teknik direktör değişikliğine giderek Alex de Souza yerine Emre Belezoğlu'nu takımın başına getirdi.

Bugün oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1​ ekranlarından izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını maçta Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. VAR hakemi olarak ise karşılaşmada Christian-Petru Ciochirca görev alacak.

BJK MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında bugün (26 Ocak 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmayı taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların beIN Sports aboneliği alması gerekiyor.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

Karşılaşmada Beşiktaş 3 puan alırsa maç fazlasıyla birlikte 5. sıraya yükselecek.

Antalyaspor ise Konyaspor ve Sivasspor'un önüne geçerek küme düşme hattından kendini bir adım daha yukarıya atacak.