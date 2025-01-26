Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu

26 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 15:17

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer, Athletic Bilbao galibiyetinden sonra Süper Lig'de ilk sınavına çıkıyor. Antalyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig​'in 21. haftasında Antalyaspor​'a konuk oluyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer, UEFA Avrupa Ligi​ 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında alınan 4-1’lik galibiyet sonrası Süper Lig’de ilk sınavına çıkıyor.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Karşılaşmada VAR'da Avusturyalı hakem Christian-Petru Ciochirca görev yapacak. AVAR'da da Onur Özütoprak yer alacak.

Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Antalyaspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Son 4 lig maçını da kaybeden ev sahibi takım, 21 puanla 15. sırada bulunuyor.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ​ MAÇI İLK 11'LERİ

ONVO Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Chamberlain, Rafa Silva, Semih