Beşiktaş'ta sarı kart sınırında olan oyuncular! Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sınırda
Beşiktaş'ta Antalyaspor deplasmanı öncesinde büyük tehlike bulunuyor. Karşılaşma öncesinde Mert Günok, Ciro Immobile, Rafa Silva, Musrati'nin sarı kart sınırında olup olmadığı taraftarların gündeminde yer alıyor. Maç bugün saat 16.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftası kapsamında Antalyaspor-Beşiktaş maçı oynanacak.
Karşılaşmada siyah-beyazlıları bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor.
Beşiktaş'ın 5 futbolcusu sarı kart alması durumunda haftaya oynanacak olan Sivasspor deplasmanında forma giymeyecek.
RAFA SİLVA, CİRO IMMOBİLE SARI KART SINIRINDA MI?
Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesinde Rafa Silva ve Ciro Immobile sarı kart sırında yer alıyor.
Rafa Silva, Konyaspor, Hatayspor ve Bodrum FK karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.
Ciro Immobile ise siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı Galatasaray, Konyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sarı kart almıştı.
BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDA BULUNAN FUTBOLCULAR
Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin yanı sıra Beşiktaş'ta Antalyaspor deplasmanı öncesinde 3 futbolcu daha sarı kart sırında yer alıyor.
Mert Günok, Al-Musrati ve Ersin Destanoğlu karşılaşmada sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Antalyaspor maçında forma giyemeyecekler.
Mert Günok: Trabzonspor - Kayserispor - Başakşehir
Al-Musrati: Antalyaspor - Sivasspor - Trabzonspor
Ersin Destanoğlu: Galatasaray - Hatayspor - Kayserispor