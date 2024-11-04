Beşiktaş Malmö maçı ne zaman bilet fiyatları kaç lira?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçının biletleri Passolig üzerinden satışa çıktı. Beşiktaş Malmö maçı bilet fiyatları merak ediliyor.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü konuk edeceği 4. hafta maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.
Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak.
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda saat 18.30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Beşiktaş Malmö maçının bilet fiyatları da belli oldu.
LOCA 162 İÇİ BİLET : ₺27.500,00
LOCA 152 İÇİ BİLET : ₺24.000,00
100 VIP : ₺20.000,00
101-126 VIP : ₺17.500,00
DOĞU ALT 115-116 BLOK : ₺6.000,00
BATI ALT 102-125 BLOK : ₺6.000,00
DOĞU ALT 114-117 BLOK : ₺5.500,00
BATI ALT 103-124 BLOK : ₺4.750,00
DOĞU ALT 113-118 BLOK : ₺4.750,00
BATI ÜST 430-401 BLOK : ₺4.500,00
BATI ÜST 429-402 BLOK : ₺3.750,00
BATI ÜST 428-403 BLOK : ₺3.250,00
DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR : ₺2.700,00
GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR : ₺1.300,00
GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR : ₺1.250,00
KUZEY ALT TÜM BLOKLAR : ₺1.250,00
KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR : ₺1.150,00
Malmö maçı hazırlıklarına başladık. 🦅#BJKvMFFpic.twitter.com/3QNVWQFDFM— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 3, 2024
BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI PASSOLİG BİLETİ NASIL ALINIR?
Biletinizi, Tüpraş Stadyumu’nda bulunan passo gişelerinden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.
Bir kişi kendisi ile birlikte toplam iki kişi adına (2 adet) bilet satın alabilir.