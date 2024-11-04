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Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
04 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:38
Beşiktaş&#039;ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçları kapsamında Beşiktaş, Malmö ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Malmö'nün oynadığı tüm maçlar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlılar, Malmö ile toplam 6 kere karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz Beşiktaş, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde 27. sırada yer alan siyah-beyazlılar, Malmö karşısında 3 puanı alarak ilk 8 için büyük avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı bütün maçların istatistiklerini araştırmaya başladı.

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler - 1. Resim

BEŞİKTAŞ MALMÖ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, tarih boyunca Malmö ile toplam 6 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların sadece birinde sahadan galibiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar, bir tanesinde ise beraberlik aldı.

Beşiktaş, Malmö ile oynadığı maçlarda 8 kere fileleri havalandırırken, Malmö ise 10 gol attı.

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler - 2. Resim

BEŞİKTAŞ'IN MALMÖ İLE OYNADIĞI BÜTÜN MAÇLAR

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

  1. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 19 Eylül 1990 | Malmö-Beşiktaş | 0:1
  2. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası | 3 Ekim 1990 | Beşiktaş-Malmö | 2:2
  3. UEFA Kupası | 15 Eylül 2005 | Beşiktaş-Malmö | 0:1
  4. UEFA Kupası | 29 eylül 2005 | Malmö-Beşiktaş | 1:4
  5. Avrupa Ligi Grup Aşaması | 4 Ekim 2018 | Malmö-Beşiktaş | 2:0
  6. Avrupa Ligi Grup Aşaması | 13 Aralık 2018 | Beşiktaş-Malmö | 0:1
Kaynak: TGRT HABER

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