Malmö hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile bu hafta karşılaşacak

04 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:53

UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Beşiktaş bu hafta Malmö ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Malmö'nün hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi. Malmö 1910 yılında İsveç'te kuruldu.

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında Malmö ile 6 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından Malmö'nün hangi ülkenin takımı olduğu merak edilmeye başlandı.

MALMÖ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Malmö, 1910 yılında İsveç'in aynı adlı şehrinde kuruldu.

Renkleri mavi ve beyaz olan kulüp tarihi boyunca 22 İsveç Lig Şampiyonluğu ve 14 Kupa Şampiyonluğu kazandı.

Avrupa kupalarında ise yarı final oynama başarısı gösteren kulüp İsveç Futbol Ligi'nin üç büyüklerinden biri olarak biliniyor.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalini oynayan tek İsveç kulübü olan Malmö, iç saha maçlarını 24 bin kapasiteli Swedbank Stadion Malmö Stadı'nda oynuyor.

MALMÖ PUAN DURUMU 2024-2025

Malmö bu sezon İsveç liginde oynadığı 29 karşılaşmada 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Sezon boyunca 65 kez fileleri havalandıran kulüp kendi kalesinde ise sadece 24 gol gördü.

62 puan ile İsveç liginde birinci sırada yer alan Malmö, son oynadığı 5 maçın 2'sinde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik aldı.