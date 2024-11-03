Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

03 Kasım 2024 17:33 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 17:49

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Beşiktaş bu hafta Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin durumu ise gündem oldu. Kulüp tarafından Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Temsilcimiz Beşiktaş​ bu hafta UEFA Avrupa Ligi​'nin dördüncü maçları kapsamında Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada Ciro Immobile​'nin oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

2 Kasım 2024 Cumartesi günü oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak Immobile oyundan çıkmıştı.

CİRO IMMOBİLE BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş 6 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Ciro Immobile'nin karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerileme ve kanama tespit edildi.

CİRO IMMOBİLE BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Ciro Immobile 2 Kasım Cumartesi günü oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa​ ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Sakatlığı nedeniyle Ciro Immobile'nin Süper Lig kapsamında bu hafta oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında da oynamayacağı tahmin ediliyor.