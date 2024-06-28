Beşiktaş, orta saha oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme yeniledi

28 Haziran 2024 20:03 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:10

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile başladığı yeni dönemde, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlı kulüp, yıldız orta saha oyuncusu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK Mİ?

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan’la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

Salih Uçan’a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Bu sözleşme yenilemesi ile Salih Uçan, takımına gelecekte nasıl katkı sağlayacak merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER TRANSFER OLDU, EDİLDİ?

Beşiktaş, sadece Salih Uçan ile değil, aynı zamanda yeni transferlerle de dikkat çekiyor.

Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Di Maria ve Insigne gibi dünya yıldızlarıyla da görüşmelere devam ediyor.

Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro ve büyük umutlarla girmeye hazırlanıyor.