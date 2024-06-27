Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

27 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 22:22

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, transferde hareketli günler geçiriyor.

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş olan Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu.

DORUKHAN TOKÖZ EYÜPSPOR İLE NE KADAR SÜRE ANLAŞTI?

Toköz, İstanbul ekibiyle 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Bu transfer, Eyüpspor'un Süper Lig'deki performansını artırmayı hedefliyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor'da önemli maçlara çıkan Toköz, Eyüpspor'da yeniden form tutarak eski performansını yakalamayı hedefliyor.

EYÜPSPOR DORUKHAN TOKÖZ HAKKINDA NE DEDİ?

Eyüpspor, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Eyüpspor’a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu transferle birlikte Eyüpspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kurma yolunda önemli bir adım attı.